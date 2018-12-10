Краинович: когда я играл с Федерером в Базеле, он оказывал давление на судью

Серб Филип Краинович рассказал о двух поражениях в матчах со швейцарцем Роджером Федерером в минувшем сезоне. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл Филипа в Индиан-Уэллсе и Базеле.

«Думаю, я могу оказать сопротивление любому сопернику. В матче с Федерером в Базеле у меня был шанс в третьем сете, но я его не использовал. Также мне не везло с сетками.

Первая встреча с Федерером в Индиан-Уэллсе стала огромным опытом для меня. Однако я проявил слишком большое уважение. Роджер — один из моих кумиров. Я не смог показать свой лучший теннис.

В Базеле же я не думал о нём как о кумире. Я был сосредоточен на себе. В том матче я разозлился, потому что Федерер оказывал давление на судью", — приводит слова Краиновича Sport Klub.