Кырстя завершила выступления за сборную Румынии в Кубке Федерации

28-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя приняла решение завершить выступления за сборную в Кубке Федерации.

«После 12 лет выступлений за сборную Румынии пришло время официально объявить о завершении карьеры в Кубке Федерации. Я провела свой первый матч в этом турнире в 16 лет и 14 дней, став самым юным дебютантом в истории страны. Я с гордостью представляла Румынию в Кубке Федерации. Чувствую, что выполнила свой долг. Пришло время играть представительницам нового поколения. Хочу поблагодарить своих напарниц, федерацию, капитанов и тренеров, с которым работала. Особая благодарность румынским болельщикам, которые поддерживали меня все эти годы», — написала Кырстя в своём «фейсбуке».

В Кубке Федерации Кырстя провела 17 матчей в одиночном раряде, из которых выиграла 11. В 12 парных встречах она одержала 5 побед.