Кафельников: Федерер — скучный

Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее, бывшая первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный в парном, обладатель Кубка Дэвиса—2002, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников признался, что считает 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера скучным.

«Федерер — скучный. У него всё рутинно, по накатанной. Надаль — очень нескучный, Джокович, по-моему, тоже нескучный. А Федерер — скучный. Рядом с ним нет никаких горяченьких историй, всё как в швейцарском банке. Он сам швейцарец, и у него всё как на блюдечке, всё распределено», — сказал Кафельников в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».

В 2018 году Федерер, занимающий третью строчку в рейтинге ATP, выиграл Australian Open, а также турниры в Роттердаме, Штутгарте и Базеле.