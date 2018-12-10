St. Petersburg Ladies Trophy признан лучшим турниром WTA в категории Premier

WTA подвела итоги прошедшего сезона. Лучшим турниром 2018 года в категории Premier стал St. Petersburg Ladies Trophy, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге.

В ходе независимого голосования принимались во внимание уровень организации и качество работы сотрудников турнира, вовлечённость местных болельщиков, а также степень преданности теннису самими игроками.

«Мы высоко ценим награду WTA и рассматриваем её как признание заслуг наших партнёров, включая спонсоров и администрацию Санкт-Петербурга, а также всех сотрудников оргкомитета турнира, потому что каждый из них внёс свой неоценимый вклад в развитие St. Petersburg Ladies Trophy.

Мы полны решимости не снижать планку и будем делать всё, чтобы из года в год подтверждать свой высокий международный статус и репутацию у игроков», — отметила директор турнира Наталия Камельзон.

В 2018 году победительницей турнира стала Петра Квитова. Ранее сообщалось, что в St. Petersburg Ladies Trophy 2019 года примет участие россиянка Мария Шарапова.