Бажин признан лучшим тренером года в WTA

Стали известны обладатели наград WTA по итогам сезона. Лучшим турниром в категории WTA Premier Mandatory признаны соревнования в Индиан-Уэллсе, в категории WTA Premier 5 — соревнования в Риме. В категории WTA International был отмечен турнир в Гонконге.

Ранее сообщалось, что лучшим турниром 2018 года в категории Premier стал St. Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге.



Чешка Петра Квитова шестой год подряд получила награду WТА имени Карен Кранцке, вручаемую за профессионализм, преданность игре и чувство справедливости на корте, сообщает официальный сайт организации.

Американка Бетани Маттек-Сэндс получила награду имени Пичи Келмейер за поддержку других игроков.

Тренером года был назван наставник японки Наоми Осаки Саша Бажин.