Кареньо-Буста: испанские болельщики примут любые результаты после ухода Надаля

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста не считает, что успех сборной Испании будет зависеть от него после того, как свои карьеры закончат Рафаэль Надаль и Давид Феррер.



«Совсем скоро мне исполнится 28 лет. О будущем сборной Испании вам лучше поговорить с представителями молодого поколения. Безусловно, испанские болельщики будут требовать лишь самых высоких результатов — именно такую планку поставили в последнее время наши теннисисты, в частности Надаль и Феррер. Тем не менее я верю, что они будут способны принять и тот результат, который сможем предложить им мы.



Кто для меня Феррер? Пример и ориентир. Я очень быстро стал его другом, и он давал мне множество важных советов. Я постараюсь продолжить путь таких теннисистов, как он», – цитирует Карреньо-Бусту Tennis World USA.