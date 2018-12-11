Винус Уильямс завершила сотрудничество с тренером после 11 лет работы

Американская теннисистка Винус Уильямс заявила о прекращении совместного сотрудничества с Дэвидом Уиттом – тренером, который работал с 38-летней теннисиcткой на протяжении последних 11 лет.



«Это был большой путь, который мы прошли вместе», – передаёт слова Уитта теннисный журналист Рави Уба в своём «твиттере».



В мировом рейтинге WTA от 10 декабря Винус Уильямс занимает 40-ю строчку.



Ранее Винус заявила, что её главной целью станет участие в Олимпийских играх—2020 в Токио. Американка участвовала в пяти Олимпиадах, выиграв четыре золотых медали и одну серебряную.

Напомним, в конце декабря Серена и Винус Уильямс сыграют друг с другом на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби.