Свитолина победила Саснович в финале выставочного турнира во Франции

Четвёртая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд выиграла выставочный турнир Open de Caen во Франции. Уроженка Одессы в трёх партиях обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович, располагающуюся на 30-й строчке рейтинга WTA, со счётом 3:6, 6:3, 6:4.



«Я так рада, что смогла выиграть этот турнир второй год подряд! Спасибо Open de Caen за такой замечательный турнир и организацию!» — написала Свитолина в своём «фейсбуке».

В 2018 году 24-летняя Элина Свитолина выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Всего за карьеру Элина победила на 13 турнирах WTA в одиночном разряде.