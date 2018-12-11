Надаль провёл первую тренировку после операции

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль провёл первые тренировки после перенесённой операции на голеностопе. 32-летний испанец вышел на корт своей академии на Мальорке, о чём сообщил в «Твиттере».

Последний раз на корт Надаль выходил в полуфинале Открытого чемпионата США, когда не сумел завершить встречу против аргентинца Хуан-Мартина дель Потро. Пропустив серию азиатских турниров, Рафаэль потерял звание первой ракетки мира. На Итоговый чемпионат АТР в Лондоне испанец также не поехал.



В конце декабря 11-кратный чемпион «Ролан Гаррос» планирует сыграть на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. Помимо него в списке участников числятся серб Новак Джокович, россиянин Карен Хачанов, австриец Доминик Тим и другие.

Надаль перенёс операцию по удалению инородного тела из голеностопа