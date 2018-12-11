Шарапова: мне очень повезло с командой

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что карьера любого игрока состоит из множества деталей, а также отметила стабильный состав своей команды.

«В карьере любого игрока всё состоит из деталей паззла, который можно сложить или сломать. Легко говорить о таком, когда ты выигрывала турниры „Большого шлема“ и была первой ракеткой мира.

Важно иметь рядом людей, которые будут тебя направлять. Людей, которые будут следить за твоим состоянием, людей, у которых всегда будет готов план. Это всё части паззла.

Мне повезло. В моей карьере была практически одна и та же команда. Я лишь пару раз за много лет меняла тренеров и физиотерапевтов. Мне очень повезло с этими людьми», — приводит слова Шараповой Sport24.co.za.

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