Выступление Циципаса на Rogers Cup – главная сенсация 2018 года по версии ATP

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этот раз были определены главные сенсации года. Первое место заняло выступление греческого теннисиста Стефаноса Циципаса на турнире в Торонто.



19-летний грек стал самым молодым теннисистом, обыгравшим четырёх игроков из топ-10 по ходу одного турнира. В день своего 20-летия Циципас уступил испанцу Рафаэлю Надалю в решающем матче турнира.



Вторую строчку в списке сенсаций заняла победа австралийца Танаси Коккинакиса над Роджером Федерером во втором круге турнира в Майами – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).



На третьем месте расположился финальный матч в Галле, где хорват Борна Чорич обыграл Федерера 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

Напомним, Циципас получил награду ATP «Прогресс года».