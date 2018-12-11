Стивенс приостановила сотрудничество с тренером, с которым выиграла US Open

Американская теннисистка Слоан Стивенс приняла решение взять паузу в работе с Камау Марреем, под руководством которого сумела одержать победу в Открытом чемпионате США, выйти в финал «Ролан Гаррос» и стать первой ракеткой США. Об этом сообщает теннисный журналист Бен Роттенберг в своём «твиттере».



Маррей не будет работать с Слоан во время её предсезонной подготовки и пропустит старт сезона, в том числе и Открытый чемпионат Австралии.



В минувшем сезоне 25-летняя теннисистка сыграла 56 матчей, в которых сумела добыть 37 побед. В её активе победа на турнире в Майами и выход в финал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, где она уступила украинке Элине Свитолиной. В данный момент Стивенс занимает шестую строчку в рейтинге WTA.

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