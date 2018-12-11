Бажин: легко быть хорошим тренером, имея такую ученицу, как Осака

Тренер японки Наоми Осаки Саша Бажин прокомментировал получение награды WTA «Тренер года».



«У меня нет слов, и я немного краснею, ведь это огромная честь. Ничего этого не было бы без моей команды, каждый член которой проделал невероятную работу на протяжении года. Ну и, конечно же, Наоми, которая стала самой большой частью нашего успеха.



Легко быть хорошим тренером, имея такую ученицу, как она. Спасибо всем», – написал Бажин в своём «твиттере».



Под руководством Бажина 21-летняя японская теннисистка Наоми Осака в 2018 году выиграла 44 матча из 66 сыгранных. В её активе два добытых титула – в Индиан-Уэллсе и на Открытом чемпионате США. В данный момент Осака располагается на пятой строчке в рейтинге WTA.

Бажин признан лучшим тренером года в WTA