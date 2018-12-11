С. Уильямс рассказала, как наказывает себя за поражения

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей реакции на поражения и подходе её отца к тренировочному процессу.



«Раньше я пересматривала свои поражения по телевизору. Это было больно – таким образом я словно наказывала себя. Вообще, я не люблю это делать – я либо выигрываю матчи, либо же не пересматриваю их.



Мой отец постоянно заставлял нас с Винус выполнять много подач на тренировках. Особенно перед Уимблдоном. Казалось, я выполняла их по тысяче за тренировку», – цитирует Серену Tennis World USA.

Ранее 37-летняя американка заявила, что смогла бы добиваться успеха, даже если бы была левшой. В данный момент 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» располагается на 16-й строчке в рейтинге WTA.

С. Уильямс: возраст — это не цифра. Это то, что ты чувствуешь