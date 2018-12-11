Родина добыла волевую победу над Эсс и вышла во второй круг турнира в Дубае

Российская теннисистка Евгения Родина (4) вышла во второй круг соревнований категории ITF в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 100 тыс. В трёх партиях она оказалась сильнее представительницы Нидерландов Аманден Эсс – 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.



Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. На счету Родиной 4 эйса, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17 имевшихся. Её соперница отметилась 8 подачами навылет, 6 двойными ошибками и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 15.



Следующей соперницей четвёртой сеяной россиянки станет теннисистка из Болгарии Виктория Томова.

Стоит отметить, что Родина стала единственной представительницей России, которой удалось пробиться во второй круг турнира – ранее свои матчи проиграли Наталья Вихлянцева, Александра Панова и Валентина Ивахненко.