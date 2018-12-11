С. Уильямс: нас с Федерером объединяет невероятная страсть к игре

Американка Серена Уильямс поговорила о своих сходствах и различиях с третьим номером рейтинга ATP из Швейцарии Роджером Федерером.



«И у меня, и у Роджера имеется невероятная страсть к игре. Мы играем очень долго потому, что любим спорт. Думаю, это именно то, что нас объединяет.



Наши различия в стиле игры? Как минимум я не играю одноручным бэкхендом. Впрочем, различий достаточно много», – цитирует Серену Tennis World USA.



37-летняя Серена является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». На счету 37-летнего Федерера 20 престижных трофеев.



Ранее мнением относительно игры Роджера поделился олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. Россиянин заявил, что игра Федерера скучная.

С. Уильямс: Федерер или Надаль? Не могу назвать величайшего игрока в истории