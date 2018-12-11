Российская теннисистка Кудрявцева родила сына в Германии

Бывшая 15-я ракетка мира в парном разряде Алла Кудрявцева сообщила, что стала мамой.

«11 декабря 2018 года мы с сыном держимся за руки. Ему один день», — написала Кудрявцева в «Инстаграме».

31-летняя Кудрявцева — бывшая 56-я ракетка мира. На протяжении профессиональной карьеры Алла выиграла один турнир категории WTA в одиночном разряде и девять соревнований — в парном. Кроме того, на её счету 17 трофеев, завоёванных на турнирах категории ITF.



Лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвёртый круг Уимблдона-2008.

20 ноября 2018 года родила ребёнка ещё одна российская теннисистка — Елена Веснина, которая не выходила на корт с июня.

Запись доступна в «инстаграме» Кудрявцевой.