Определена четвёрка финалистов в номинации «Лучший удар года» в WTA-туре

Официальный сайт WTA определил четырёх финалистов в номинации «Лучший удар года». На это звание претендуют удар представительницы Польши Агнешки Радваньской (Окленд), румынки Симоны Халеп (Майами), Се Шувэй из Китайского Тайбэя (Хиросима) и Онс Жабер из Туниса («ВТБ Кубок Кремля»).
Оценить удары можно в официальном аккаунте WTA в YouTube.
Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура. Победительница будет объявлена 14 декабря.
По итогам 2017 года лучшим был признан удар Агнешки Радваньской в матче с немкой Юлией Гёргес на соревнованиях в Ухане (Китай). Радваньска удостоилась престижной награды в пятый раз кряду.
По итогам нынешнего сезона 29-летняя Агнешка Радваньска объявила о завершении карьеры.
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