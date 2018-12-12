Россиянка Мария Шарапова рассказала о значении раннего этапа карьеры в прогрессе теннисиста.
«Когда ты молод, тебе нечего бояться – всё, что бы ни произошло идёт тебе в «плюс». Ты проигрываешь и это даёт тебе хороший опыт, ты выигрываешь и поднимаешься в рейтинге, тебя могут заметить.
В целом это очень важное время в карьере для любого игрока. Мне всегда нравилось соревноваться, ещё с самого детства — будь это моя двоюродная сестра или же соперница по корту», – цитирует Шарапову Tennis World USA.
В данный момент россиянка располагается на 29-й строчке в рейтинге WTA. Ранее стало известно, что Мария выступит на Открытом чемпионате Австралии.
Шарапова: когда ты молод, то даже поражения идут тебе на пользу