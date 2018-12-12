Родина обыграла Томову и вышла в четвертьфинал турнира ITF в Дубае

Российская теннисистка Евгения Родина (4) вышла в третий круг соревнований категории ITF в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 100 тыс. В двух партиях она оказалась сильнее представительницы Болгарии Виктории Томовой – 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету Родиной 1 эйс, 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 имевшихся. Её соперница отметилась 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 9.



Следующей соперницей четвёртой сеяной россиянки станет победительница пары Тамара Зиданшек (Словения, 8) – Далма Галфи (Венгрия).

Стоит отметить, что Родина стала единственной представительницей России, которой удалось пробиться в третий круг турнира – ранее свои матчи проиграли Наталья Вихлянцева, Александра Панова и Валентина Ивахненко.