Халеп и Копил признаны лучшими теннисистами Румынии в 2018 году

В Бухаресте (Румыния) прошла церемония награждения лучших теннисистов Румынии по итогам 2018 года. Лучшей теннисисткой страны была признана первая ракетка мира Симона Халеп.

В завершившемся сезонё уроженка Констанцы выиграла свой первый турнир «Большого шлема» в карьере — Открытый чемпионат Франции. Симона также завоевала титулы на соревнованиях в Шэньчжэне (Китай) и Монреале (Канада).

Лучшим теннисистом Румынии был назван Мариуш Копил, который вошёл в топ-100 по итогам сезона.

Лучшими игроками в парном разряде были названы Ирина Бегу и Хоря Тецэу. В категории «Прорыв года» победила Михаэла Бузэрнеску. Моника Никулеску получила специальный приз за долгое пребывание в топ-100, сообщает Romania-Insider.