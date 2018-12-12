Шарапова: канун Нового года всегда был для меня венцом всех праздников

Россиянка Мария Шарапова рассказала о роли Нового года в своей жизни и том, как она предпочитает его праздновать.



«Мои детские годы прошли в России, и канун Нового года был венцом праздников, которые мы отмечали. Подарки были помещены в большую красную бархатную сумку, и когда праздник приближался, кто-то из семьи переодевался в Санта-Клауса и клал сумку с подарками под елку, чтобы мы все могли её открыть.



Для взрослых праздники приобрели несколько иную форму, но они по-прежнему в значительной степени сосредоточены на семье и подарках. Больше всего я люблю собирать свою семью и друзей в одном месте. Мы все живем в очень высоком темпе, и возможность собраться в одном месте — это уже сам по себе подарок для каждого из нас», – цитирует Шарапову Haute Living.