С. Уильямс: спортсменам тяжело заводить друзей

Американская теннисистка Серена Уильямс признала, что профессиональным спортсменам тяжело заводить дружеские отношения. В то же время Уильямс подчеркнула, что у неё нет проблем в плане взаимоотношений с другими людьми.

«Очень сложно воспринимать кого-то своим отличным другом, когда ты привыкла к конкуренции. Но у меня нет проблем в плане взаимоотношений ни с кем. Я со всеми нахожу общий язык. Уважаю людей не только на корте, но и за его пределами.

Действительно, нет никаких проблем. Я не пытаюсь хитрить, что-то придумывать, ничего не прячу», — цитирует Уильямс Tennis World USA.

Ранее аналогичную мысль высказала и россиянка Мария Шарапова, заявившая, что в мире спорта крайне сложно завести подруг.