Шарапова: моя мотивация – стремление становиться лучше и лучше

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что мотивирует её для достижения успеха в бизнесе. Спортсменка заявила, что всегда стремится становиться лучше.

«Меня всегда движет вперёд стремление становиться лучше и лучше.

Что влияет на успех? Вообще, достижение успеха – длительный процесс. К нему нужно идти со своей большой командой, генерировать идеи.

Для меня важно понимать инициативу и задумку. Чувствую особенную ответственность, когда принимаю участие в командной работе», — цитирует теннисистку Entrepreneur.

В 2018 году Шарапова сыграла 31 матч, из которых сумела выиграть в 20. В её активе нет ни одного выигранного турнира. В мировом рейтинге WTA от 10 декабря уроженка Нягани занимает 29-е место. Ранее стало известно, что Мария выступит на Открытом чемпионате Австралии.