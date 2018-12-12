Датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала о жизненных целях. Спортсменка назвала цели, связанные со спортом и личной жизнью.

«Я хочу быть хорошей невестой и дочерью, также хочу быть великой теннисисткой. Пока я не думаю о далёких целях. В настоящее время преследую краткосрочные цели», — цитирует Возняцки Vogue.

Также спортсменка раскрыла подробности о своей болезни. Ранее стало известно, что теннисистка страдает от ревматоидного артрита, который был диагностирован осенью.

«Для меня было важно знать, что я могу справиться с болезнью, остаться сильной спортсменкой. Думаешь, что являешься самым сильным и здоровым, а затем происходит такое. Конечно, это сложно пережить», — добавила Возняцки.