Тотти вручил Свитолиной футболку «Ромы» с 10-м номером

Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила стадион «Олимпико» в Риме и побывала на одном из матчей «Ромы». Теннисистка на стадионе встретилась с легендарным форвардом римского клуба Франческо Тотти. Футболист подарил Свитолиной футболку «Ромы» с 10-м номером и фамилией Элины.

«Благодарю «Рому» за эту великолепную возможность! Я получила колоссальное удовольствие», — сказала Свитолина.

Видео можно посмотреть в «твиттере» WTA

В 2018 году 24-летняя Элина Свитолина выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Всего за карьеру Элина победила на 13 турнирах WTA в одиночном разряде. Очередной сезон украинская теннисистка закончила на четвёртом месте в рейтинге WTA.