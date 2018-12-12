Роддик проведёт выставочный матч с Курье в феврале 2019 года

Чемпион US Open, бывший американский теннисист Энди Роддик проведёт выставочный матч с экс первой ракеткой мира Джимом Курье. Прославленные теннисисты встретятся на крытом корте в Нью-Йорке 9 февраля.

«Очень рад возвращению в Нью-Йорк. В этом городе я всегда хочу играть хорошо», — цитирует Роддика Tennis 365.

Выставочный матч состоится перед стартом турнира в Нью-Йорке. Ранее турнир проводился в Мемфисе. Роддик трижды выигрывал эти соревнования.

В 2019 году организаторы ждут в числе участников многих игроков из топ-50 рейтинга ATP. В частности, главными хедлайнерами должны стать Кевин Андерсон из ЮАР и американец Джон Иснер. Также на турнире планируют выступить американец Джек Сок и австралиец Алекс де Минор.