С. Уильямс: Билли Джин Кинг — одна из причин успеха тенниса

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс выразила благодарность легендарной теннисистке Билли Джин Кинг за позицию по вопросу распределения призовых. Кинг неоднократно призывала организаторов крупных турниров равномерно распределять призовые между мужчинами и женщинами.

«Я думаю, что женский теннис стал пионером женских видов спорта. На мой взгляд, одной из причин успеха тенниса стали первые спортсменки, такие как Билли Джин Кинг. Она выступала за то, чтобы на крупных турнирах, особенно на US Open, призовые распределялись равномерно между мужчинами и женщинами.

У женщин появились собственные турниры и собственный WTA Tour. К современному состоянию наш вид спорта привели великие лидеры. Здорово, что у нас есть такие легенды и лидеры, как Кинг», — цитирует Уильямс Tennis World USA.