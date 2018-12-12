Квинци: Надаль — сильнейший теннисист мира в плане психологии

22-летний итальянский теннисист Джанлуиджи Квинци высоко оценил бойцовские качества бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля. Квинци заявил, что Надаль является самым сильным игроком современности в плане психологии.

Квинци считается одним из самых талантливых итальянских игроков. Он выигрывал юниорский Уимблдон, победив в финале корейца Чхун Хёна.

«В 2019 году я хочу войти в топ-100 рейтинга ATP. 2018 год сложился для меня удачно в плане рейтинга (итальянец закончил год на 147-й позиции. — Прим. «Чемпионата»), но, конечно, остались и сожаления из-за неиспользованных возможностей.

Надаль — феноменальный игрок в плане психологии. Даже если у него не идёт игра, он остаётся на корте и бьётся. Складывается впечатление, что он может всё. В контексте психологии он является сильнейшим теннисистом мира», — цитирует Квинци Tennis World USA.