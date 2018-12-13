Фучович: после сезона-2018 топ-игроки знают моё имя

Венгерский теннисист Мартон Фучович очень доволен сезоном 2018 года, в котором выиграл 25 матчей из 49 и впервые достиг четвёртого раунда турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии, где уступил швейцарцу Роджеру Федереру. Фучович включил этот результат в Мельбурне в личный топ-3 лучших выступлений года.

«Это была особенная встреча с Федерером на арене «Род Лейвер». Также матч с Новаком Джоковичем на US Open, где он одержал победу благодаря своей силе и хорошей физической форме, позволявшей ему лучше справляться с длинными матчами при равной игре. А третий — конечно же, мой первый титул на турнире ATP в Женеве. Это добавляет ответственности, но я также уверен в себе. Топ-игроки теперь знают моё имя.

Сыграть в миксте с Тимей Бабош на Олимпиаде в Токио? Я никогда не играл в миксте, поэтому сначала мы с Тимей хотим сыграть вместе на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Фучовича Tennis World USA.