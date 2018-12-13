Федерер: Надаль никогда не сдаётся, и это то, что отличает его от других игроков

Швейцарец Роджер Федерер сделал комплимент в адрес третьей ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля.



«Рафаэль играет с одинаковой интенсивностью от начала матча и до его конца. И так в каждой игре. Это имеет огромное значение. Этим он отличается от остальных игроков. Надаль никогда не сдаётся», – цитирует Федерера Tennis World USA.



На протяжении карьеры Федерер встречался с Надалем 38 раз, сумев победить в 15 случаях. Роджер выигрывал в последних пяти очных противостояниях теннисистов. Свою последнюю победу над швейцарцем Рафаэль одержал почти пять лет назад – на Открытом чемпионате Австралии — 2014.



Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам после операции на голеностопе.