В честь победы Осаки на US Open в Японии выпустили коллекцию марок

В честь победы японской теннисистки Наоми Осаки на Открытом чемпионате США на её родине была выпущена коллекция марок. Соответствующее фото спортсменка опубликовала в своём «фейсбуке».

Фото доступно в «фейсбуке» Наоми Осаки.

В 2018 году 21-летняя теннисистка выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США) и US Open, а также впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре, где не смогла выйти из группы.

Победа Наоми над 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американской теннисисткой Сереной Уильямс в финале US Open заняла третье место в списке сенсаций сезона.

Наставник японки Саша Бажин получил награду WTA в категории «Лучший тренер 2018 года». В рейтинге WTA Осака занимает пятую строчку.