Бушар в пятый раз признана лучшей теннисисткой года в Канаде

Финалистка Уимблдона-2014 Эжени Бушар была признана лучшей теннисисткой года в Канаде. Эта награда достаётся 24-летней Эжени пятый раз за последние шесть лет.



Несмотря на то что по ходу минувшего сезона она выпадала из топ-200 мирового рейтинга WTA, Бушар является первой ракеткой Канады. В 2018 году Эжени провела 51 матч, из которых сумела выиграть 29. Свой последний трофей девушка завоевала в 2014 году. На сегодня Бушар является 87-й ракеткой мира.



«Эжени вернула себе место в сотне лучших теннисисток мира, а потому заслуживает награды. Также нельзя не отметить успехи других наших теннисисток», – заявил президент Федерации тенниса Канады Майкл Дауни.

Ранее 24-летняя канадка рассказала о своих целях на 2019 год.