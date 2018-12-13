С. Уильямс: никогда не видела себя играющей в 37 лет

Американка Серена Уильямс призналась, что не планировала оставаться в профессиональном теннисе до 37 лет.



«Я определённо никогда не видела себя играющей до 37 лет и была уверена, что завершу карьеру ранее, начну заниматься другими делами. Однако так вышло, что я люблю играть, люблю соревноваться. Мне нравится теннис, и я не могу от него отказаться», – цитирует Уильямс-младшую Tennis World USA.



37-летняя Уильямс – 24-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратная олимпийская чемпионка.

В 2018 году она вернулась в тур после рождения ребёнка и сумела выйти в финалы Уимблдона и Открытого чемпионата США. На сегодня Серена является 16-й ракеткой мира в одиночном разряде.