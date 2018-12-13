Циципас сыграет в Эшториле

Греческий теннисист Стефанос Циципас подтвердил своё участие в турнире в Эшториле (Португалия), который пройдёт с 20 апреля по 5 мая 2019 года, сообщает Tennis World USA. 15-я ракетка мира стал первым в списке участников будущих соревнований.



В 2018 году победителем турнира в Эшториле стал португальский теннисист Жоау Соуза. В финале он в двух партиях обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:4. Призовой фонд грунтового турнира категории ATP 250 составил $ 605 525.



В минувшем сезоне Циципас провёл 86 матчей, из которых в 56 сумел добыть победу. В его активе два заёванных трофея – Стефанос победил на турнире в Стокгольме и Молодёжном итоговом турнире NextGen Finals в Милане.