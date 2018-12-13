Федерер: победа на «Ролан Гаррос» в 2009 году – важнейшая в моей карьере

Швейцарец Роджер Федерер вспомнил о своём единственном успехе на Открытом чемпионате Франции. В финале «Ролан Гаррос»—2009 он обыграл шведа Собина Содерлинга, который ранее сенсационно выбил из соревнований испанца Рафаэля Надаля.



«Меня часто спрашивают, чувствует ли большой игрок необходимость победить в матчах турнира «Большого шлема», ощущает ли он давление. Со мной такое случилось лишь однажды – на «Ролан Гаррос»—2009. И, слава богу, мне удалось победить тогда.



Я знал, что получил большую возможность, когда Надаль проиграл в полуфинале. При этом мне по-прежнему требовалось концентрироваться на многих вещах – своей игре, сопернике. Сочетание всех этих вещей оказало на меня сильное влияние. Если вы спросите меня, победа на каком турнире стала для меня важнейшей, то я без сомнения отвечу – Открытый чемпионат Франции—2009», – цитирует Федерера Tennis World USA.