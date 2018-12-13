Федерер: счастлив и горд, что смог совместить успешную карьеру и отцовство

Швейцарец Роджер Федерер порассуждал на тему совмещения профессиональных выступлений и отцовства.



«Честно говоря, я никогда не сомневался в том, что продолжу выигрывать турниры «Большого шлема» после того, как стал отцом. Журналисты говорили мне, что это будет сложно, что многие борются с этим.



В этом плане особенной стала моя победа в Цинциннати над Новаком Джоковичем, когда моим дочерям было две или три недели. Я счастлив и горд, что смог совместить успешную карьеру и отцовство», – цитирует Федерера Tennis World USA.

Федерер: победа на «Ролан Гаррос» в 2009 году – важнейшая в моей карьере

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 99 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).