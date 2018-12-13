Цириак: игра Зверева впечатляет, а успехи Джоковича — загадка

Известный в прошлом румынский теннисист, владелец турнира в Мадриде Ион Цириак считает, что в следующем году больших успехов добьётся немецкий теннисист Александр Зверев. При этом Цириак затруднился спрогнозировать, насколько успешным новый сезон будет для серба Новака Джоковича.

«Игра Зверева впечатляет. 80 процентов его успеха объясняются личными качествами. Джокович? О нём пока сказать ничего нельзя. Его игра и состояние — загадка. Он два года занимается йогой. Теперь он вышел на первое место в рейтинге ATP, после того как провёл шесть невероятных месяцев.

У Надаля я бы взял его бойцовские качества. Он получает огромное удовольствие после каждого выигранного матча. Создаётся впечатление, что он не может жить без побед», — цитирует Цириака Tennis World USA.