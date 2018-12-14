Халеп: получить награду ITF — это нечто особенное для меня

Румынка Симона Халеп прокомментировала получение награды Международной федерации тенниса в категории «Лучшая теннисистка 2018 года».

«Для меня большая честь впервые получить эту награду ITF. У меня был невероятный год. Я впервые выиграла турнир „Большого шлема“ — «Ролан Гаррос», а также завершила сезон на первой строчке рейтинга. Получить награду ITF — это нечто особенное. Такое признание придаст мне мотивации в подготовке к следующему сезону", — приводит слова Хаеп официальный сайт WTA-тура.

В завершившемся сезоне Симона Халеп также завоевала титулы на соревнованиях в Шэньчжэне (Китай) и Монреале (Канада). На этой неделе 27-летняя уроженка Констанцы была признана «Теннисисткой года» в Румынии.