Раонич – теннисист года в Канаде

Финалист Уимблдона-2016, экс третья ракетка мира Милош Раонич был признан лучшим теннисистом года в Канаде. 27-летний уроженец Подгорицы в пятый раз получил национальную награду.



В минувшем сезоне Раонич провёл 47 матчей, из которых сумел выиграть в 32. Теннисист не добыл ни одного титула, сумев выйти в четвертьфинал Уимблдона и полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.



Кроме того, теннисный союз Канады назвал имена обладателей других индивидуальных наград по итогам 2018 года. Феликс Оже-Альяссим стал лучшим молодым игроком Канады, Денис Шаповалов получил приз «Совершенный игрок», а 46-летний Даниэль Нестор – «Лучший парный игрок».

Ранее 24-летняя Эжени Бушар была в пятый раз за последние шесть лет признана лучшей теннисисткой года в Канаде.