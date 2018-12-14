Родина разгромно уступила в полуфинале турнира в Дубае

Российская теннисистка Евгения Родина (4) не сумела пробиться в финал соревнований категории ITF в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 100 тыс. В двух партиях она уступила представительнице Словакии Виктории Кужмовой (8) – 1:6, 2:6.



Продолжительность матча составила 51 минуту. На счету Родиной 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2 имевшихся. Подачами навылет россиянка не отметилась. Её соперница выполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и продемонстрировала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов – 6 из 6.



За главный приз соревнований вторая ракетка соревнований Кужмова поборется с победительницей пары Шуай Пен (Китай) – Стефани Фёгель (Швейцария, 6). Турнир завершится завтра, 15 декабря.