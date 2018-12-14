С. Уильямс: каждый, кто играет против меня, пытается провести свой лучший матч

Американка Серена Уильямс прокомментировала игру соперниц и поделилась мнением об изменениях в теннисе за последние годы.



«Каждый, кто играет против меня, пытается продемонстрировать свой лучший теннис, сыграть свой лучший матч. Именно поэтому и я в каждом матче должна быть лучшей. Я готовлюсь к каждой сопернице, пытаюсь найти её сильные и слабые стороны.

Изменение стиля в последние годы? Я бы не сказала, что он кардинально поменялся. В теннисе по-прежнему есть игроки, делающие ставку на свою мощь, и игроки, которые не обладают такой силой и пытаются добывать очки за счёт техники и скорости», – цитирует Уильямс-младшую Tennis World USA.

В настоящее время 37-летняя американка располагается на 16-й строчке в мировом рейтинге WTA.