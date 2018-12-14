Манчестер, Лондон, Токио, Сингапур и Турин – претенденты на Итоговый турнир ATP

ATP объявила пятёрку финалистов в борьбе за проведение Итогового чемпионата ATP с 2021 по 2025 год. В шорт-лист городов не вошёл Санкт-Петербург, о заявке которого стало известно ранее.

За право проведения турнира поборются Манчестер (Великобритания), Сингапур, Турин (Италия), Токио (Япония) и Лондон, в котором Итоговый чемпионат проводился последние 10 лет. Всего заявку на проведение турнира подали 24 города.

«Уровень интереса, который мы получили во всём мире в ходе процесса подачи заявок, отражает богатое наследие этого уникального турнира, а также успех лондонского периода его проведения. Это был высококонкурентный процесс, и города-кандидаты в шорт-листе заслуживают огромного уважения за ту страсть и творческое видение, которое они проявили в своих планах по дальнейшему росту мероприятия», – заявит президент ATP Крис Кермод.



С 2009 года ATP Finals неизменно проходит в Лондоне, и лицензия принадлежит столице Великобритании до 2020 года. Наибольшее количество турниров (13) было проведено в Нью-Йорке (1977–1989), в Лондоне — девять (2009–2017), во Франкфурте — шесть (1990–1995), пять в Шанхае (2002, 2005–2008), четыре в Ганновере (1996–1999).



Действующим победителем Итогового теннисного турнира является немец Александр Зверев.



Ранее Санкт-Петербург уступил китайскому городу Шэньчжэнь право проводить с 2019 года Итоговый турнир WTA.