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Кар. Плишкова возобновила сотрудничество с Кончитой Мартинес

Кар. Плишкова возобновила сотрудничество с Кончитой Мартинес
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова возобновила сотрудничество с чемпионкой Уимблдона 1994 года испанкой Кончитой Мартинес. Ранее Мартинес тренировала чешку в период Открытого чемпионата США—2018.

«Каролина — игрок с огромным физическим потенциалом. Она очень восприимчива к новым идеям и обладает мотивацией дальнейшего роста», — приводит слова Мартинес официальный сайт WTA.

Ранее Плишкова работала с Ренне Стаббс, однако по окончании сезона решала прекратить сотрудничество с австралийской специалисткой. Стоит отметить, что 2018 год Каролина начинала под руководством чеха Томаша Крупки, однако он покинул её команду в середине августа.

В данный момент 26-летняя теннисистка занимает восьмую строчку в рейтинге WTA.

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