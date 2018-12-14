Кар. Плишкова возобновила сотрудничество с Кончитой Мартинес

Чешская теннисистка Каролина Плишкова возобновила сотрудничество с чемпионкой Уимблдона 1994 года испанкой Кончитой Мартинес. Ранее Мартинес тренировала чешку в период Открытого чемпионата США—2018.

«Каролина — игрок с огромным физическим потенциалом. Она очень восприимчива к новым идеям и обладает мотивацией дальнейшего роста», — приводит слова Мартинес официальный сайт WTA.



Ранее Плишкова работала с Ренне Стаббс, однако по окончании сезона решала прекратить сотрудничество с австралийской специалисткой. Стоит отметить, что 2018 год Каролина начинала под руководством чеха Томаша Крупки, однако он покинул её команду в середине августа.



В данный момент 26-летняя теннисистка занимает восьмую строчку в рейтинге WTA.