Федерер: не задумываясь соглашусь, чтобы 2019-й стал таким же, как 2018-й

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свои результаты в минувшем сезоне, отметив, что не рассчитывал вернуться на первую строчку рейтинга.



«Позади хороший год. Я бы не задумываясь согласился, чтобы 2019-й стал таким же, как 2018-й. Помимо того что я хорошо играл, мне удалось выиграть мэйджор и вернуться на первую строчку рейтинга. Не думал, что смогу снова отпраздновать такие события, а уж тем более после травмы, когда не выигрывал турнир «Большого шлема» на протяжении четырёх с половиной лет.



Теперь чувствую себя хорошо и уверенно. Безусловно, присутствует усталость, но радость от успехов её перекрывает. Счастлив, что могу продолжать конкурировать с сильнейшими игроками», — цитирует 37-летнего Федерера SRF.