Беккер: для молодого игрока Саша Зверев демонстрирует потрясающую стабильность

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился мнением о соотечественнике, Александре Звереве.



«Большинство экспертов называет его будущим номером один, и его игра это оправдывает. Его выступление на итоговом турнире было очень многообещающим. Сейчас он понимает, что его место — в топ-5.

Если получаешь уверенность в себе, начинаешь регулярно обыгрывать лучших в мире, то веришь, что ты на своём месте. Поэтому победа на итоговом стала для него большим прорывом.

Для молодого игрока он демонстрирует потрясающую стабильность. Считаю его главным достижением то, что в этом году он подтвердил прошлогодний уровень. Он стал сильнее, удары у него лучше, но считаю, что в итоге всё сводится к уверенности в себе», — цитирует Беккера сайт ATP.