Крофт: мне кажется, пока Федерер не готов завершить карьеру

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт поделилась мыслями о будущем швейцарского теннисиста Роджера Федерера.



«Мне кажется, пока он не готов завершить карьеру. Он по-прежнему очень любит теннис. Три-четыре года назад, когда у него были проблемы со спиной, он сказал: „Журналисты вечно хотят, чтобы я завершил карьеру. Но даже если я проигрываю матчи, я всё ещё люблю играть“.



Думаю, пока Федерер наслаждается игрой, а его жена — путешествиями, он продолжит выступать ещё несколько лет. Но однажды Роджер всё же уйдёт из спорта, и это будет очень грустный день», — приводит слова Крофт интернет-портал Tennis World USA.

Сейчас 37-летний Роджер Федерер занимает третье место в рейтинге ATP.