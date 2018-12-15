Фомина и Ивахненко выиграли турнир ITF в Дубае в парном разряде

Российские теннисистки Алёна Фомина и Валентина Ивахненко стали победительницами турнира ITF в Дубае в парном разряде. В финале соревнований Фомина и Ивахненко переиграли венгерку Реку-Луку Яни и шведку Корнелию Листер со счётом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 21 минуту. Фомина и Ивахненко ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 возможных. На счету Яни и Листер два эйса, четыре ошибки на подаче и два реализованных брейка из четырёх возможных.

Победу в одиночном разряде одержала китаянка Пэн Шуай, которая в финале в двух сетах обыграла вторую сеяную, словачку Викторию Кузмову, со счётом 6:3, 6:0.

Общий призовой фонд турнира составлял $ 100 тыс.