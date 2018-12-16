Крофт: считаю Джоковича фаворитом Australian Open

Бывшая теннисистка, а теперь телеведущая и спортивный комментатор, британка Аннабель Крофт, поделилась ожиданиями от грядущего Australian Open.

«Я считаю Джоковича фаворитом Australian Open, учитывая, что мы видели в этом сезоне. Однако межсезонье — это всегда интересное время, когда все теннисисты работают над своей игрой. Под строжайшим секретом они работают со своими командами.

А молодёжь идёт своим путём. В следующем сезоне Зверев, Хачанов, Циципас, Де Минор, Чорич, Тим порадуют нас ещё больше. Мужской теннис ждёт очень интересное будущее.

Федерер? По-моему, он ещё не готов уйти. Думаю, он всё ещё любит играть в теннис, а его жена наслаждается путешествиями, так что он поиграет ещё несколько лет», — приводит слова Крофт Tennis World USA.