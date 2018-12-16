С. Уильямс: мои поражения становятся более важными новостями, чем победы

Американская теннисистка Серена Уильямс считает, что её поражения являются большим поводом для новостей, чем победы.

«Я чувствую себя востребованной. Но факт в том, что мои поражения становятся более важными новостями, чем победы. Это говорит о том, что болельщики верят в мою игру, моё мастерство. Так что это здорово, я не против.

Я отлично себя чувствую. Я с удовольствием играю в теннис, это отличный спорт. Вы можете играть профессионально или для отдыха. Это отличный способ оставаться в форме. Так что это отличный спорт, и я чувствую, что многие девушки могут отлично чувствовать себя, занимаясь любым видом спорта – теннисом.

Я никогда не играла каждую неделю. Я никогда не играла 30 турниров в год. Я не играла по юниорам, я ходила в школу, поэтому не перегорела рано. У меня была только пара травм», — приводит слова Серены Tennis World USA.